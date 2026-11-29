Автобус загорелся в центре Караганды
Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса маршрута № 01. В результате происшествия никто не пострадал.
29 Ноября 2026, 20:21
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29 Ноября 2026, 20:2129 Ноября 2026, 20:21
140Фото: Скриншот видео
В Караганде полицейские помогли пассажирам и водителю выбраться из загоревшегося городского автобуса. Возгорание произошло 29 ноября около 14:20 возле остановки «45 квартал» на улице Бухар жырау.
Во время патрулирования сотрудники полиции заметили дым и пламя в моторном отсеке автобуса, следовавшего по маршруту № 01. Полицейские незамедлительно организовали эвакуацию людей.
Все пассажиры и 51-летний водитель были выведены в безопасное место. После этого сотрудники полиции приступили к тушению пожара с помощью имевшихся огнетушителей. Возгорание удалось ликвидировать.
В результате происшествия никто не пострадал.
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