Айдос Мырзахметов назначен новым министром обороны

Указом Главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен Министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

С января 2024 года он занимал должность командующего Силами специальных операций ВС РК.

Только в мае 2026 года Токаев присвоил ему воинское звание генерал-майора.