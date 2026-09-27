Айдос Мырзахметов назначен новым министром обороны
27 Сентября 2026, 11:40
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27 Сентября 2026, 11:4027 Сентября 2026, 11:40
137Фото: Akorda.kz
Указом Главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен Министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
С января 2024 года он занимал должность командующего Силами специальных операций ВС РК.
Только в мае 2026 года Токаев присвоил ему воинское звание генерал-майора.
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