Айдос Мырзахметов назначен новым министром обороны

27 Сентября 2026, 11:40
АВТОР
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Akorda.kz 27 Сентября 2026, 11:40
27 Сентября 2026, 11:40
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Фото: Akorda.kz

 Указом Главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен Министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

С января 2024 года он занимал должность командующего Силами специальных операций ВС РК.

Только в мае 2026 года Токаев присвоил ему воинское звание генерал-майора.

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