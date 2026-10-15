Багдат Мусин: Транскаспийская ВОЛС укрепит позиции Казахстана как цифрового моста между Азией и Европой

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин поздравил Казахстан и Азербайджан с официальным запуском Транскаспийской волоконно-оптической линии связи.

По его словам, главы государств Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев дали старт проекту, реализованному совместно с азербайджанской компанией AzerTelecom. В рамках строительства по дну Каспийского моря проложено 380 километров оптоволоконного кабеля, напрямую соединившего две страны новым международным каналом связи.

«Для Казахстана это еще один шаг к тому, чтобы стать важным цифровым узлом между Азией и Европой. Новый маршрут открывает дополнительные возможности для международного транзита данных, развития нашей Долины дата-центров и привлечения крупных технологических компаний», - написал Багдат Мусин на своей страничке в Instagram



Особую благодарность глава «Казахтелекома» выразил специалистам, участвовавшим в реализации проекта, — инженерам, морякам, водолазам, кабельщикам и всем, кто на протяжении нескольких месяцев работал над созданием новой инфраструктуры.