В Казахстане могут появиться специалисты по кибербезопасности энергетических сетей, инженеры искусственного интеллекта и проектировщики «умных» сетей. Об этом сообщили в министерстве энергетики Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.

Речь идет о разработке профессионального стандарта «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике». В документе предусмотрено введение новых специальностей, включая инженеров по внедрению ИИ в энергосистемах (Smart Grid), проектировщиков интеллектуальных сетей, а также специалистов по кибербезопасности — так называемых «белых хакеров».

Как отмечалось в ходе заседания, новые профессии формируются на основе Атласа новых профессий и компетенций Казахстана и должны лечь в основу обновления образовательных программ.

Одной из ключевых задач отрасли на ближайшие годы названо развитие «умных» сетей. Ожидается, что в перспективе часть функций диспетчеризации может быть передана интеллектуальным системам управления.

Кроме того, участники обсудили обновление отраслевой рамки квалификаций. В частности, была пересмотрена функциональная карта отрасли, актуализирована карта профессиональных квалификаций, а также проведен анализ потребности в кадрах.

Вопросы синхронизации подготовки специалистов с системой высшего и технического образования также остаются в числе приоритетных на фоне цифровой трансформации энергетики.