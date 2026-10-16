В некоторые заповедные места, возможно, не получится заехать на машине с бензиновым или дизельным двигателем. Такую идею обсудили министр экологии и природных ресурсов Казахстана Алибек Куантыров и министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян. Взамен туристам предлагают экологически безопасные способы передвижения.

Министры встретились в Ереване, где проходит 17-я Конференция Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17).

Речь шла о том, как снизить нагрузку от транспорта на особо охраняемые природные территории. Ограничение въезда для машин с двигателями внутреннего сгорания на отдельные такие территории пока только обсуждают как возможность.

Такие меры, по мнению сторон, помогут сократить выбросы, снизить нагрузку на природу и развивать экологический туризм.

Говорили и о том, как сделать электротранспорт удобнее, в том числе о расширении инфраструктуры для него, и о возобновляемых источниках энергии.

Еще одна тема встречи это мусор. Стороны обсудили, как наладить раздельный сбор, сортировку и переработку отходов и какие современные технологии можно применить в этой сфере.

Договорились продолжить обмен опытом по всем этим вопросам.