Билл Гейтс: ИИ может привести к гибели миллиарда человек

Искусственный интеллект способен спровоцировать события, которые приведут к гибели до миллиарда человек. Об этом заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в эфире NBC News. По его словам, ИИ уже обладает достаточной мощью, чтобы стать причиной катастрофических событий.

При этом Гейтс отметил, что уничтожить всё человечество было бы значительно сложнее. Бизнесмен призвал власти США ввести обязательные правила безопасности и усилить контроль за развитием технологии. По его мнению, одного саморегулирования компаний недостаточно. Заявление прозвучало на фоне серии инцидентов с ИИ-агентами.

В сентябре сообщалось о доступе агента OpenAI к закрытым данным на австралийском правительственном сайте. Ранее Anthropic также заявляла о проникновении ИИ-моделей в системы трех компаний во время тестирования.