Политолог: госорганы удержали информационную инициативу после трагедии на Каспии

Анализ медиаосвещения чрезвычайного происшествия в Мангистау показывает последовательность действий государственных органов в первые сутки после трагедии. В течение 24 часов власти публиковали информацию о произошедшем, поисково-спасательной операции, расследовании и мерах поддержки семей погибших. Об этом в своем телеграм-канале рассказала политолог Лилия Маньшина.

Первое информационное сообщение Министерства обороны о трагедии на Каспии было опубликовано в 13:57.

В последующие часы новостные порталы размещали информацию о трагическом происшествии, в том числе фото и видео. Ситуация освещалась без купюр и недомолвок. Открытая подача информации с самого начала позволила снизить пространство для спекуляций о возможном сокрытии фактов.

Госорганы не ограничились одним официальным сообщением, а информировали о каждом этапе поисково-спасательных работ и держали общественность в курсе происходящего. Такая интенсивность информирования позволила сохранить информационную инициативу и не допустить распространения фейковых новостей, слухов и домыслов.

Через 16 минут после первого сообщения, в 14:13, Генпрокуратура официально проинформировала о возбуждении уголовного дела и создании оперативно-следственной группы. При этом в Генпрокуратуре заявили, что расследование находится на особом контроле.

В 15:11 власти опубликовали сообщение о создании Правительственной комиссии, которая сразу вылетела на место происшествия. Государство продемонстрировало оперативность реакции и намерение установить причины ЧП.

В 16:47 Акорда опубликовала соболезнования Главы государства родным и близким погибших военнослужащих. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительственной комиссии и госорганам оказать помощь семьям погибших и принять необходимые меры для установления обстоятельств трагедии.

В день трагедии Президент объявил общенациональный траур. Глава государства выразил личную сопричастность и общенациональную солидарность.

На следующий день, в 09:57, Генпрокуратура проинформировала о проведённых следственных мероприятиях, в том числе экспертизах и допросах. По их итогам были установлены первые подозреваемые. Эта информация появилась на фоне обсуждений хода расследования и стала очередным сообщением о его продвижении.

Через три часа, в 13:28, МВД опубликовало видео с кадрами задержания пятерых должностных лиц, ответственных за трагедию. По данным ведомства, их задержали после установления причин и обстоятельств ЧП. Публикация кадров задержания показала ход работы правоохранительных органов.

Показательна серия идентичных заголовков в СМИ о том, что по делу о гибели военнослужащих были задержаны «должностные лица Минобороны». Общественности был дан сигнал о привлечении к ответственности лиц, причастных к трагедии, независимо от занимаемых ими должностей.

Также обращает на себя внимание, что в заголовках СМИ прямо указывалось — специальную комиссию по распределению благотворительных средств возглавил член Қазақстан Халық Кеңесі Бекмурат Жусипов, имеющий общественный авторитет в регионе. При этом в новостях подчёркивалось, что государство в полном объёме берёт на себя обязательства по поддержке семей военнослужащих.

Вечером в Telegram-каналах появились фото и видео того, как руководители регионов посещали семьи погибших и зачитывали телеграммы с личными соболезнованиями Главы государства.

Таким образом, тайминг сообщений, заголовки новостей, интенсивность информирования и его содержание продемонстрировали последовательность действий государственных органов в условиях чрезвычайной ситуации — от первого сообщения о трагедии и поисково-спасательной операции до расследования и поддержки семей погибших.