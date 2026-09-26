Папа Римский Лев XIV прибыл во Францию. Утром в пятницу в парижском аэропорту «Орли» его лично встретил президент страны Эммануэль Макрон.

По информации BBC News, после встречи в аэропорту Лев XIV и Макрон провели переговоры в президентской резиденции.

Главным событием визита понтифика станет масштабная месса в Париже, которая состоится в субботу. Ожидается, что богослужение соберёт более 500 тысяч человек.

На площади Согласия для проведения мессы установили алтарь. В связи с визитом понтифика французские правоохранительные органы также перекрыли значительную территорию вокруг Елисейских Полей.

Большое количество людей ожидается и на других мероприятиях с участием Льва XIV. В Католической церкви повышенный интерес к визиту связывают с растущим интересом к духовности среди французов и жителей других европейских стран.