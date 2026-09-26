Папа Римский Лев XIV прибыл во Францию
В Париже понтифика встретил президент Эммануэль Макрон.
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Папа Римский Лев XIV прибыл во Францию. Утром в пятницу в парижском аэропорту «Орли» его лично встретил президент страны Эммануэль Макрон.
По информации BBC News, после встречи в аэропорту Лев XIV и Макрон провели переговоры в президентской резиденции.
Главным событием визита понтифика станет масштабная месса в Париже, которая состоится в субботу. Ожидается, что богослужение соберёт более 500 тысяч человек.
На площади Согласия для проведения мессы установили алтарь. В связи с визитом понтифика французские правоохранительные органы также перекрыли значительную территорию вокруг Елисейских Полей.
Большое количество людей ожидается и на других мероприятиях с участием Льва XIV. В Католической церкви повышенный интерес к визиту связывают с растущим интересом к духовности среди французов и жителей других европейских стран.
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