Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 сентября

Штормовое предупреждение на 26 сентября объявили в столице и 17 регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, туман и заморозки, в отдельных регионах ожидаются пыльные бури, а в ряде областей сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ночью на западе и севере ожидаются заморозки 1 градус. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге чрезвычайная. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на западе и севере ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман, ночью на поверхности почвы заморозки 3 градуса.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на севере и востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На северо-западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре чрезвычайная. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ночью в горных районах ожидаются заморозки 2 градуса. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке и юге области чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и востоке области чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке высокая. В Алматы и Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, днем ожидаются дождь и гроза.

В области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области на западе, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются дождь и гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах ожидаются дождь и гроза, утром и днем в горных районах сильный дождь. Днем на севере области ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем ожидаются дождь и гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидаются дождь и гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области на востоке и в центре ожидаются дождь и гроза. Днем на севере, востоке и в центре области ожидается пыльная буря. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза и пыльная буря, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью и утром на севере ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке и в центре области чрезвычайная.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается северо-восточный, восточный ветер на северо-западе области. На западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.м