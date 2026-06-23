Бишкек предложил Астане обмен территориями ради 150-километровой магистрали

Масштабная демаркация границ в Ферганской долине неожиданно открыла новые инфраструктурные перспективы для Казахстана. Вслед за успешным обменом землями с Узбекистаном, власти Кыргызстана официально предложили Астане скорректировать приграничные линии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.

Катализатором этого процесса стало завершение территориального спора между Бишкеком и Ташкентом. В состав Кыргызстана окончательно перешли приграничные села Чонгара и Таш-Тобо вместе с 2,5 тысячами жителей — этнических кыргызов, которые теперь получат новое гражданство. Взамен Узбекистану были переданы равноценные участки. Параллельно соседи провели еще один обмен площадью 236 гектаров, что позволило сократить ключевой объездной маршрут в Баткенской области с 225 до 55 километров.

Именно этот успешный опыт Бишкек теперь планирует экстраполировать на отношения с Казахстаном. Руководство Кыргызстана выступило с инициативой провести равноценный обмен в отношении стратегического 800-метрового участка дороги в районе города Токмок, который находится в непосредственной близости от казахстанской границы. Для Казахстана это предложение несет прямую экономическую выгоду. Корректировка данного отрезка позволит разблокировать и реализовать масштабный проект — строительство новой платной автомагистрали протяженностью около 150 километров, которая свяжет направление от улицы Алматинской до города Кемин.

Новая артерия способна кратно увеличить скорость транзита, разгрузить существующие КПП и придать мощный импульс приграничной торговле. В администрации кыргызского лидера подчеркнули, что подобные инициативы продиктованы исключительно прагматизмом и не должны становиться предметом политических спекуляций. Официальной реакции от Министерства иностранных дел Республики Казахстан на данное предложение пока не поступало.