Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. В этом году более 75 тысяч абитуриентов смогут бесплатно обучаться в отечественных вузах.

Кому достались гранты

Государственный образовательный заказ сформирован с учетом долгосрочной потребности экономики в квалифицированных кадрах. По поручению Главы государства 60% образовательных грантов направлено на инженерные и технические специальности, которые считаются приоритетными для индустриального и технологического развития страны.

В 2026 году на конкурс было подано около 127 тысяч заявок – это на 14 тысяч больше, чем годом ранее. В министерстве отметили, что рост числа заявок свидетельствует о высоком спросе на высшее образование по государственному образовательному заказу.

Какие меры поддержки сохранены

При распределении грантов сохранены все предусмотренные законодательством меры государственной поддержки. В их числе квоты для абитуриентов из социально уязвимых категорий, гранты вне конкурса для победителей международных олимпиад и крупных спортивных соревнований, а также 1816 грантов для граждан, прошедших срочную воинскую службу.

Особое внимание уделено обеспечению регионов квалифицированными кадрами. В рамках проекта «Серпін» более двух тысяч обладателей грантов будут обучаться в ведущих университетах северного, восточного и центрального Казахстана.

Что еще важно знать абитуриентам

В Министерстве науки и высшего образования подчеркнули, что образовательный грант – это инвестиция государства в будущее страны и поддержку талантливой молодежи. При этом правила конкурса остались неизменными, что обеспечило его открытость и прозрачность.

Также расширяются возможности получения международного образования внутри страны. Для обучения в филиалах зарубежных вузов и иностранных университетах, работающих в Казахстане, также предусмотрены государственные гранты.

Ознакомиться с результатами конкурса можно на официальных информационных ресурсах Министерства науки и высшего образования.

Электронные свидетельства о присуждении образовательного гранта будут доступны в течение трех рабочих дней на сайте Национального центра тестирования. Зачисление в высшие учебные заведения продлится до 25 августа включительно.

Ранее сообщалось, что на 30 тысяч увеличилось число образовательных грантов в Казахстане.

В республике продолжается масштабное обновление системы высшего образования, делая ставку на доступность обучения, международную интеграцию и повышение качества подготовки специалистов. За последние годы государство значительно расширило возможности для поступления в вузы, увеличив количество образовательных грантов и внедрив новые инструменты поддержки студентов.

Одновременно меняется сама модель развития университетов: казахстанские вузы активно укрепляют международные связи, открывают совместные программы с зарубежными партнерами, развивают научные направления и стремятся занимать более высокие позиции в мировых рейтингах. Особое внимание уделяется созданию современной студенческой среды – строятся новые общежития, совершенствуется инфраструктура и расширяются меры социальной поддержки обучающихся.

Сегодня высшее образование в Казахстане становится не только инструментом подготовки кадров, но и важным элементом развития науки, инноваций и международного сотрудничества. Реализуемые инициативы направлены на формирование конкурентоспособной образовательной системы, которая отвечает современным требованиям и открывает больше возможностей для молодежи.

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