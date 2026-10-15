Бизнес принес бюджету на 955 млрд теңге больше: что происходит с предпринимателями в Казахстане

За девять месяцев 2026 года налоговые поступления от малого бизнеса Казахстана выросли на 26,4%, достигнув 3,46 трлн тенге. Однако на фоне роста поступлений количество индивидуальных предпринимателей сократилось, а число прекративших деятельность ИП заметно увеличилось. Как изменилась предпринимательская среда после вступления в силу нового Налогового кодекса, сколько бизнесменов открыли и закрыли свое дело и что показывают первые итоги налоговой реформы – разбиралась корреспондент BAQ.KZ. Эксклюзивные данные редакции предоставил Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Малый бизнес заплатил на 723 млрд тенге больше

По данным Комитета государственных доходов, за январь–сентябрь 2026 года малый бизнес перечислил в бюджет 3,46 трлн тенге. За тот же период прошлого года эта сумма составляла 2,73 трлн тенге.

Таким образом, за год налоговые поступления выросли почти на 723 млрд тенге, или на 26,4%.

Больше налогов заплатил и средний бизнес. Его платежи увеличились с 2,53 до 2,77 трлн тенге – на 9,2%.

Вместе малый и средний бизнес пополнили бюджет на 6,22 трлн тенге. Это на 955 млрд тенге больше, чем за девять месяцев 2025 года.

Крупные компании за тот же период перечислили 11,72 трлн тенге – на 18,6% больше, чем годом ранее.

В целом налоговые поступления в государственный бюджет за девять месяцев достигли 17,94 трлн тенге. По сравнению с прошлым годом они выросли на 18,4%.

Компаний стало больше, а ИП – меньше

Несмотря на рост налоговых поступлений, количество индивидуальных предпринимателей в Казахстане сократилось.

По состоянию на 1 октября 2025 года в стране были зарегистрированы 1,91 млн ИП. Спустя год их осталось 1,66 млн.

Таким образом, за год число зарегистрированных ИП уменьшилось более чем на 255 тысяч, или на 13,4%.

При этом количество юридических лиц, напротив, выросло. Если год назад их насчитывалось 583,6 тысячи, то на 1 октября 2026 года – 595,4 тысячи.

Разница составила почти 11,8 тысячи компаний.

Интересно, что за девять месяцев этого года в Казахстане зарегистрировали 34 687 новых юридических лиц. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 28 979 организаций.

А вот с индивидуальными предпринимателями ситуация другая.

За январь–сентябрь 2025 года в стране зарегистрировали 346 076 новых ИП. За тот же период 2026 года – 242 324.

То есть открывать ИП стали примерно на 30% реже.

Более 356 тысяч ИП прекратили работу

Еще один показатель, на который стоит обратить внимание, – количество предпринимателей, прекративших деятельность.

Согласно данным КГД, за девять месяцев 2026 года в Казахстане прекратили деятельность 356 178 индивидуальных предпринимателей.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года таких случаев было 223 562.

Получается, что за год число прекращений деятельности ИП выросло почти на 60%, или на 132,6 тысячи.

Среди юридических лиц также зафиксирован рост. За январь–сентябрь 2026 года были ликвидированы или прекратили деятельность 19 680 организаций. Годом ранее – 12 343.

При этом важно понимать: прекращение деятельности ИП не всегда означает банкротство или финансовые проблемы. Предприниматель может закрыть ИП по собственному желанию, сменить форму ведения бизнеса или перестать заниматься предпринимательством по другим причинам.

В ответе КГД не уточняется, сколько предпринимателей закрыли свое дело именно из-за новых налоговых правил. Поэтому связывать все эти случаи исключительно с налоговой реформой было бы неправильно.

Какие налоговые режимы выбрали предприниматели

С начала 2026 года в Казахстане действуют новые налоговые правила. Предпринимателям пришлось определиться, по какой системе они будут работать дальше.

По данным КГД, на 1 марта 2026 года на упрощенную декларацию перешли 1 млн 222 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Еще 61,3 тысячи выбрали специальный налоговый режим для самозанятых.

При этом 153 тысячи ИП перешли на общеустановленный порядок налогообложения.

Таким образом, упрощенная декларация оказалась самым распространенным вариантом среди указанных в ответе КГД налоговых режимов.

Плательщиков НДС стало больше

Изменилось и количество предпринимателей и компаний, состоящих на учете по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Если на начало 2026 года в Казахстане насчитывалось 134 353 плательщика НДС, то к 1 октября их количество выросло до 171 977.

Это на 37 624 больше, чем в начале года.

Среди юридических лиц количество плательщиков НДС увеличилось со 108 101 до 127 251.

Среди индивидуальных предпринимателей рост оказался еще заметнее – с 26 252 до 44 726.

Таким образом, за девять месяцев число ИП, состоящих на учете по НДС, увеличилось более чем на 18 тысяч.

Однако сами по себе эти цифры не показывают, насколько выросла налоговая нагрузка на конкретного предпринимателя. Для этого необходимо учитывать обороты бизнеса, применяемые ставки и другие условия налогообложения.

Что в итоге?

Статистика за девять месяцев показывает две стороны происходящих изменений.

С одной стороны, бизнес перечисляет в бюджет больше налогов. Особенно заметно выросли поступления от малого предпринимательства – сразу на 26,4%.

С другой – индивидуальных предпринимателей в стране стало меньше. Новые ИП регистрируют реже, а число тех, кто прекращает деятельность, выросло почти на 60%.

При этом количество юридических лиц продолжает увеличиваться.

Означает ли это, что предприниматели стали зарабатывать больше? Не обязательно. Рост налоговых поступлений может быть связан не только с доходами бизнеса, но и с изменением налоговых правил и другими факторами.

Поэтому главный вопрос сейчас в том, как меняется число людей, готовых открывать и развивать собственное дело.