В Казахстане с 1 января 2026 года изменятся правила расчета взносов в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Повышение затронет только тех, чьи доходы превышают 850 тысяч тенге. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передаёт BAQ.KZ.

Согласно новой редакции законодательства, в целях обеспечения финансовой устойчивости ОСМС повышается верхний предел базы для исчисления взносов и отчислений. Теперь работодатели будут делать отчисления с суммы, не превышающей 40 МЗП, а работники — с доходов до 20 МЗП.

"Это решение позволит одновременно снизить нагрузку на бизнес и граждан, сохранить устойчивость и финансовую стабильность страховой модели", — отметили в Минздраве.

Нововведение призвано укрепить принципы социальной справедливости. Сейчас граждане с высокими доходами платят в систему ОСМС меньший процент от своей зарплаты по сравнению с людьми со средним и низким доходом.

"В настоящее время при уплате взносов на ОСМС, у лиц, получающих заработную плату выше 850 000 тенге, нагрузка в пропорциональном соотношении к доходу ниже. К примеру, санитарка в больнице, получающая заработную плату в размере 150 000 тенге, в пропорциональном соотношении к доходу, оплачивает 2% на ОСМС. Вместе с тем, человек, получающий 3,4 млн тенге, в пропорциональном соотношении к доходу оплачивает 0,5% на ОСМС", — пояснили в министерстве.

По подсчетам ведомства, новые правила затронут только 20 тысяч работников — это 0,36% от всех наемных работников в стране. В целом изменения коснутся 9% работников, чьи доходы превышают 850 тысяч тенге. Для 91% наемных сотрудников ничего не изменится.

Что изменится в цифрах

Сегодня при доходе в 300 тысяч тенге работник отчисляет в ОСМС 6 тысяч тенге — это 2% от его заработка. Если доход составляет 1,5 миллиона тенге, то, несмотря на пятикратное превышение средней зарплаты, сумма взноса всё равно ограничена верхним пределом — 17 тысяч тенге, что составляет лишь 1,1% от общего дохода. При доходе в 3 миллиона тенге ситуация не меняется: взнос остаётся тем же — 17 тысяч тенге, но в процентном соотношении он снижается до 0,6%.

С 2026 года эта система изменится. Как пояснили в Минздраве, для работников верхний предел суммы, с которой рассчитываются взносы, составит 1,7 миллиона тенге. Это значит, что максимальный ежемесячный взнос для сотрудников составит 34 тысячи тенге. Для работодателей порог поднимется до 3,4 миллиона тенге, соответственно, их максимальные отчисления достигнут 102 тысяч тенге в месяц.

При этом ставка взносов не меняется, корректируется только база, с которой они рассчитываются.

О взносах государства

Также в ведомстве сообщили о поэтапном повышении взносов государства за льготные категории населения — с 2% до 4,7% к 2037 году. Это позволит сохранить текущую нагрузку для бизнеса и граждан.

"На сегодняшний день взносы государства в ОСМС за льготные категории населения составляют 2%, в то время как в Словакии ставка — 14%, в Литве — 9%, в Чехии — 14,5%", — привели сравнение в министерстве.

Минздрав подчеркивает, что конечной целью реформы остается качество медицинской помощи.