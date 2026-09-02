«Боимся еще одной трагедии»: жители дома 10 месяцев обращаются в госорганы

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан дала показания жительница дома Марина Самсонова. Она рассказала о трещинах в здании, многолетних проблемах с кровлей и опасениях жильцов из-за возможного нового обрушения, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Самсоновой, жители дома на протяжении последних десяти месяцев коллективно обращаются в государственные органы и просят принять меры. Основные опасения связаны с состоянием здания и риском нового обрушения.

«В течение 10 месяцев дом пишет письма в государственные органы, чтобы на нас обратили внимание. Мы боимся, что будет дальнейшее обрушение. Рядом с домом находится детская площадка. Если будут падать кирпичи, может произойти еще одна трагедия», – рассказала свидетельница.

Особую тревогу у жильцов, по ее словам, вызывает то, что трещины в последнее время начали увеличиваться значительно быстрее.

Самсонова проживает в этом доме более 20 лет. Она сообщила, что ранее сама сталкивалась с проблемами технического состояния здания, однако они касались преимущественно кровли. В 2014 году из-за протечек с крыши она даже обращалась в суд.

«Я живу на девятом этаже, и у нас постоянно была проблема с кровлей. В 2014 году я сама судилась с бывшим председателем, потому что у меня протекала крыша, а никаких мер не принимали», – сообщила она.

При этом, отвечая на вопросы о состоянии фасада до трагедии, Самсонова заявила, что ранее нынешних трещин не замечала.

По словам свидетельницы, о серьезности состояния дома она узнала после получения результатов обследования в феврале 2026 года. Самсонова утверждает, что в заключении здание было отнесено к предаварийному состоянию.

«Я вообще была в шоке. Представляете, я живу в этом доме больше 20 лет и, оказывается, не знала, что в любой момент может рухнуть стена. В экспертизе написано, что дом признали предаварийным, дали четвертую степень», – рассказала жительница.

Самсонова также пересказала содержащиеся, по ее словам, в заключении сведения о состоянии кирпичной кладки и ее креплении. Свидетельница связала произошедшее с возможными недостатками, допущенными еще при строительстве дома.

«Теперь я понимаю, что обрушение могло произойти в любой год. Я не знаю, сколько лет прошло, и вот произошел этот обвал. Наверное, повлияли и погодные условия. Но если изначально дом построили неправильно, обычный житель или председатель не может визуально это определить», – сказала она.

Жительница подчеркнула, что собственникам квартир сложно самостоятельно профинансировать масштабные восстановительные работы. По ее словам, сейчас они рассчитывают на принятие мер со стороны государственных органов.

Суд продолжает заслушивать свидетелей и исследовать сведения о техническом состоянии дома, где 8 ноября 2025 года произошло обрушение.