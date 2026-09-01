У «Астана Арены» ограничат движение из-за концерта Энрике Иглесиаса

В Астане 3 сентября временно ограничат движение транспорта в районе стадиона «Астана Арена». Ограничения связаны с проведением концерта всемирно известного певца Энрике Иглесиаса, который начнется в 20:00, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Движение будет ограничено со стороны Ледового дворца «Алау» по улице Марко Поло и велотрека «Сарыарка» по улице Месроп Маштоц. Меры вводятся для обеспечения безопасности и беспрепятственного передвижения зрителей в районе стадиона.

Для посетителей концерта организуют специальные шаттл-басы. Они начнут курсировать с 16:00 от четырех парковочных зон столицы до «Астана Арены».

Оставить автомобиль и пересесть на шаттл можно будет на парковках у Столичного цирка, мечети «Хазрет Султан», спортивного комплекса «Қазақстан» по улице Кажымукана и Главной мечети. После концерта автобусы доставят зрителей обратно на эти же парковки.

Добраться до стадиона также можно будет на легкорельсовом транспорте «Тарлан Астана».

Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом или шаттл-басами, чтобы избежать заторов и проблем с парковкой возле стадиона.