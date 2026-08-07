В Астане продолжается подготовка к международному фестивалю фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, – Astana AI Film Festival.

На сегодняшний день на конкурс поступило свыше 1900 заявок из более чем 90 стран мира.

Организацию и подготовку фестиваля обсудили на заседании Попечительского совета Фонда Astana AI Film Festival. Участники рассмотрели конкурсную программу, формат проведения мероприятия в рамках Astana Digital Bridge, а также вопросы приема участников и международных гостей.

Какие страны лидируют по числу заявок

Наибольший интерес к фестивалю проявили кинематографисты из США, Индии и Казахстана.

Согласно данным организаторов, доля заявок распределилась следующим образом:

США – 17%;

Индия – 10%;

Казахстан – 8%;

Южная Корея и Китай – по 5%;

Великобритания – 4%;

Россия и Гонконг – по 3%.

Организаторы отмечают, что такая география заявок показывает растущий интерес мировой киноиндустрии к использованию искусственного интеллекта в создании фильмов.

Кто вошел в международное жюри

В состав международного жюри фестиваля вошли известные представители сферы культуры, кино и технологий.

Среди них – бывший генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, представители China Film Group Ма Пин и Пекинской киноакадемии Ван Хао.

Генеральным партнером Astana AI Film Festival выступает Freedom Holding Corp.

Как будет проходить фестиваль

Astana AI Film Festival пройдет в Астане с 1 по 3 октября 2026 года в рамках Astana AI Week.

В программе запланированы:

международный конкурс ИИ-фильмов с призовым фондом 1 млн долларов США;

конференция по искусственному интеллекту и кино;

питчинг проектов;

публичные кинопоказы;

встречи с экспертами в области ИИ, кино и цифрового творчества.

Главная тема конкурса – «The future worth living in» («Будущее, в котором стоит жить»).

Также предусмотрена открытая конкурсная секция с пятью номинациями. Прием заявок продлится до конца августа 2026 года.

Где покажут фильмы участников

Впервые картины, вошедшие в официальную программу фестиваля, будут представлены зрителям на большом экране – в кинотеатре Chaplin в Астане.

Деловая программа пройдет в рамках форума Digital Bridge и будет включать пленарные и панельные сессии, мастер-классы и воркшопы с участием международных специалистов.

Организаторы считают, что проведение Astana AI Film Festival станет площадкой для развития нового направления кинематографа, где искусственный интеллект меняет не только процесс создания фильмов, но и подходы к самому производству контента.