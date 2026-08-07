Более 1900 ИИ-фильмов из 90 стран заявлены на фестиваль в Астане
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В Астане продолжается подготовка к международному фестивалю фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, – Astana AI Film Festival.
На сегодняшний день на конкурс поступило свыше 1900 заявок из более чем 90 стран мира.
Организацию и подготовку фестиваля обсудили на заседании Попечительского совета Фонда Astana AI Film Festival. Участники рассмотрели конкурсную программу, формат проведения мероприятия в рамках Astana Digital Bridge, а также вопросы приема участников и международных гостей.
Какие страны лидируют по числу заявок
Наибольший интерес к фестивалю проявили кинематографисты из США, Индии и Казахстана.
Согласно данным организаторов, доля заявок распределилась следующим образом:
- США – 17%;
- Индия – 10%;
- Казахстан – 8%;
- Южная Корея и Китай – по 5%;
- Великобритания – 4%;
- Россия и Гонконг – по 3%.
Организаторы отмечают, что такая география заявок показывает растущий интерес мировой киноиндустрии к использованию искусственного интеллекта в создании фильмов.
Кто вошел в международное жюри
В состав международного жюри фестиваля вошли известные представители сферы культуры, кино и технологий.
Среди них – бывший генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, представители China Film Group Ма Пин и Пекинской киноакадемии Ван Хао.
Генеральным партнером Astana AI Film Festival выступает Freedom Holding Corp.
Как будет проходить фестиваль
Astana AI Film Festival пройдет в Астане с 1 по 3 октября 2026 года в рамках Astana AI Week.
В программе запланированы:
- международный конкурс ИИ-фильмов с призовым фондом 1 млн долларов США;
- конференция по искусственному интеллекту и кино;
- питчинг проектов;
- публичные кинопоказы;
- встречи с экспертами в области ИИ, кино и цифрового творчества.
Главная тема конкурса – «The future worth living in» («Будущее, в котором стоит жить»).
Также предусмотрена открытая конкурсная секция с пятью номинациями. Прием заявок продлится до конца августа 2026 года.
Где покажут фильмы участников
Впервые картины, вошедшие в официальную программу фестиваля, будут представлены зрителям на большом экране – в кинотеатре Chaplin в Астане.
Деловая программа пройдет в рамках форума Digital Bridge и будет включать пленарные и панельные сессии, мастер-классы и воркшопы с участием международных специалистов.
Организаторы считают, что проведение Astana AI Film Festival станет площадкой для развития нового направления кинематографа, где искусственный интеллект меняет не только процесс создания фильмов, но и подходы к самому производству контента.
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