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  • Более 1900 ИИ-фильмов из 90 стран заявлены на фестиваль в Астане

Более 1900 ИИ-фильмов из 90 стран заявлены на фестиваль в Астане

7 Августа 2026, 17:07
АВТОР
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предоставлено организаторами 7 Августа 2026, 17:07
7 Августа 2026, 17:07
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Фото: предоставлено организаторами

В Астане продолжается подготовка к международному фестивалю фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, – Astana AI Film Festival.

На сегодняшний день на конкурс поступило свыше 1900 заявок из более чем 90 стран мира.

Организацию и подготовку фестиваля обсудили на заседании Попечительского совета Фонда Astana AI Film Festival. Участники рассмотрели конкурсную программу, формат проведения мероприятия в рамках Astana Digital Bridge, а также вопросы приема участников и международных гостей.

Какие страны лидируют по числу заявок

Наибольший интерес к фестивалю проявили кинематографисты из США, Индии и Казахстана.

Согласно данным организаторов, доля заявок распределилась следующим образом:

  • США – 17%;
  • Индия – 10%;
  • Казахстан – 8%;
  • Южная Корея и Китай – по 5%;
  • Великобритания – 4%;
  • Россия и Гонконг – по 3%.

Организаторы отмечают, что такая география заявок показывает растущий интерес мировой киноиндустрии к использованию искусственного интеллекта в создании фильмов.

Кто вошел в международное жюри

В состав международного жюри фестиваля вошли известные представители сферы культуры, кино и технологий.

Среди них – бывший генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, представители China Film Group Ма Пин и Пекинской киноакадемии Ван Хао.

Генеральным партнером Astana AI Film Festival выступает Freedom Holding Corp.

Как будет проходить фестиваль

Astana AI Film Festival пройдет в Астане с 1 по 3 октября 2026 года в рамках Astana AI Week.

В программе запланированы:

  • международный конкурс ИИ-фильмов с призовым фондом 1 млн долларов США;
  • конференция по искусственному интеллекту и кино;
  • питчинг проектов;
  • публичные кинопоказы;
  • встречи с экспертами в области ИИ, кино и цифрового творчества.

Главная тема конкурса – «The future worth living in» («Будущее, в котором стоит жить»).

Также предусмотрена открытая конкурсная секция с пятью номинациями. Прием заявок продлится до конца августа 2026 года.

Где покажут фильмы участников

Впервые картины, вошедшие в официальную программу фестиваля, будут представлены зрителям на большом экране – в кинотеатре Chaplin в Астане.

Деловая программа пройдет в рамках форума Digital Bridge и будет включать пленарные и панельные сессии, мастер-классы и воркшопы с участием международных специалистов.

Организаторы считают, что проведение Astana AI Film Festival станет площадкой для развития нового направления кинематографа, где искусственный интеллект меняет не только процесс создания фильмов, но и подходы к самому производству контента.

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