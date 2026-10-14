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Более 4 тысяч камер видеонаблюдения установили в поездах Казахстана

14 Октября 2026, 18:20
АВТОР
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BAQ.KZ 14 Октября 2026, 18:20
14 Октября 2026, 18:20
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Фото: BAQ.KZ

В пассажирских поездах АО «Пассажирские перевозки» установлено свыше 4 тысяч камер видеонаблюдения. Системы помогают поддерживать общественный порядок, повышать безопасность пассажиров и оперативно реагировать на возможные происшествия.

Камеры позволяют фиксировать происходящее в вагонах, выявлять конфликтные ситуации, предупреждать правонарушения и обеспечивать сохранность личных вещей пассажиров.

Кроме того, видеонаблюдение способствует повышению дисциплины поездных бригад, прозрачности обслуживания и объективному рассмотрению обращений пассажиров.

В национальном перевозчике отмечают, что обеспечение безопасности в пути остаётся одним из приоритетных направлений работы. Меры реализуются в рамках республиканской акции КТЖ «Безопасная железная дорога» и концепции «Закон и порядок».

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