Более 4 тысяч камер видеонаблюдения установили в поездах Казахстана

В пассажирских поездах АО «Пассажирские перевозки» установлено свыше 4 тысяч камер видеонаблюдения. Системы помогают поддерживать общественный порядок, повышать безопасность пассажиров и оперативно реагировать на возможные происшествия.

Камеры позволяют фиксировать происходящее в вагонах, выявлять конфликтные ситуации, предупреждать правонарушения и обеспечивать сохранность личных вещей пассажиров.

Кроме того, видеонаблюдение способствует повышению дисциплины поездных бригад, прозрачности обслуживания и объективному рассмотрению обращений пассажиров.

В национальном перевозчике отмечают, что обеспечение безопасности в пути остаётся одним из приоритетных направлений работы. Меры реализуются в рамках республиканской акции КТЖ «Безопасная железная дорога» и концепции «Закон и порядок».