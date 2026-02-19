Более 50% автопарка Казпочты изношено в Абайской области
Глава региона встретился с директором областного филиала «Казпочта».
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким области Берик Уали провел встречу с директором областного филиала АО «Казпочта» Нурдаулетом Лесбаевым. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития почтово-логистических, финансовых и агентских услуг в регионе, повышения качества сервисов для населения, а также модернизации инфраструктуры филиала, передает BAQ.KZ.
В настоящее время филиал «Казпочты» предоставляет жителям области широкий спектр почтовых, логистических, финансовых и государственных услуг. В регионе функционируют 83 почтовых отделения, в том числе 8 – в городе Семей и 7 районных узлов почтовой связи. В сельских населённых пунктах работают 75 отделений, обслуживающих более 14 тысяч сельских жителей. В филиале трудятся 546 сотрудников. В дальнейшем планируется увеличение количества отделений в Семее.
В ходе встречи также были подняты проблемные вопросы. В частности, более 50% автопарка филиала изношено, имеется необходимость проведения капитального ремонта ряда почтовых объектов.
Аким области подчеркнул важность дальнейшей работы по повышению качества услуг, развитию цифровых сервисов и поэтапному обновлению почтовой инфраструктуры. Он отметил, что все озвученные предложения и инициативы будут взяты в работу.
Самое читаемое
- В Туркестанской области массово ловят торговцев на завышении цен
- В Казахстане вводят новые правила интернет-покупок: появятся НДС и отдельная декларация
- После скандала аккаунт курьера из Алматы заблокировали
- Аэропорт Семея оштрафован на 8,8 млн тенге за монопольные цены на топливо
- Залужный обвинил Зеленского: почему контрнаступление Украины 2023 года провалилось