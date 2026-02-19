Аким области Берик Уали провел встречу с директором областного филиала АО «Казпочта» Нурдаулетом Лесбаевым. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития почтово-логистических, финансовых и агентских услуг в регионе, повышения качества сервисов для населения, а также модернизации инфраструктуры филиала, передает BAQ.KZ.

В настоящее время филиал «Казпочты» предоставляет жителям области широкий спектр почтовых, логистических, финансовых и государственных услуг. В регионе функционируют 83 почтовых отделения, в том числе 8 – в городе Семей и 7 районных узлов почтовой связи. В сельских населённых пунктах работают 75 отделений, обслуживающих более 14 тысяч сельских жителей. В филиале трудятся 546 сотрудников. В дальнейшем планируется увеличение количества отделений в Семее.

В ходе встречи также были подняты проблемные вопросы. В частности, более 50% автопарка филиала изношено, имеется необходимость проведения капитального ремонта ряда почтовых объектов.

Аким области подчеркнул важность дальнейшей работы по повышению качества услуг, развитию цифровых сервисов и поэтапному обновлению почтовой инфраструктуры. Он отметил, что все озвученные предложения и инициативы будут взяты в работу.