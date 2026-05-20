Новые правила въезда в Россию вступят в силу с июля 2026 года

Министерство иностранных дел Казахстана проинформировало граждан о дополнительных требованиях при въезде на территорию Россия, передает BAQ.KZ.

Как сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетибаев, с 1 июля 2026 года для граждан Казахстана, прибывающих в Россию с целью трудовой деятельности или обучения, вводится обязательное использование мобильного приложения "госуслуги.ru ID".

"В соответствии с установленным порядком иностранным гражданам необходимо создать персональный профиль в указанном приложении и подать электронное заявление о въезде в Российскую Федерацию не позднее чем за 72 часа до предполагаемого пересечения государственной границы. По результатам рассмотрения заявления в приложении формируется персональный QR-код, подтверждающий право на въезд. Указанный QR-код действует в течение 90 дней с момента подачи заявления", - сообщил Ерлан Жетибаев.

В МИД Казахстана рекомендовали гражданам заранее ознакомиться с новыми требованиями и учитывать изменения при планировании поездок в Россию.

Что было раньше

Напомним, еще в июне 2025 года Россия объявила о запуске эксперимента по цифровой регистрации иностранных граждан.

Как сообщало посольство РФ в Казахстане, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года для иностранцев, въезжающих в Россию без визы, в том числе для граждан Казахстана, начала действовать система предварительной регистрации через мобильное приложение ruID.

Тогда регистрация через приложение носила рекомендательный характер и не влияла на прохождение пограничного контроля. Подать заявление можно было не раньше чем за 90 дней и не позже чем за 72 часа до поездки. В экстренных случаях - например, при болезни или смерти родственника - оформить заявку разрешалось минимум за 4 часа до въезда при наличии подтверждающих документов.

Через приложение иностранцы могли заранее указать цель поездки, даты пребывания, регионы посещения, а также пройти предварительную биометрическую регистрацию - загрузить фото, скан паспорта и голосовые данные.

Кроме того, сервис позволял получить доступ к российским госуслугам, оформить SIM-карту и оплачивать штрафы и госпошлины.