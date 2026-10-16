Более 70 нелегальных иностранцев обнаружили в Актюбинской области
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В Актюбинской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный дом» выявили 90 нарушений миграционного законодательства. В отношении 37 иностранных граждан начали подготовку документов для выдворения из страны через суд. Полицейские проверяют места проживания иностранцев, соблюдение правил пребывания в Казахстане и адреса, требующие особого внимания.
Всего правоохранители определили 841 такой адрес. Профилактические мероприятия провели по 660 адресам. При проверке арендного жилья выявили 55 фактов, информацию о которых направили в органы государственных доходов. Помимо миграционных нарушений, полицейские проверили 1 014 владельцев гражданского оружия.
В результате обнаружили семь нарушений правил хранения оружия и один случай несоблюдения сроков его регистрации или перерегистрации. Правоохранители изъяли 51 единицу оружия. Ещё две единицы незарегистрированного огнестрельного оружия также изъяли.
В ходе мероприятия задержали 54 несовершеннолетних. Один подросток попал в поле зрения полиции за распитие алкоголя или появление в состоянии опьянения, ещё восемь — за нахождение в развлекательных заведениях без законных представителей. Одиннадцать несовершеннолетних поместили в Центр адаптации несовершеннолетних.
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