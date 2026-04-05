В Алматы после матча между футбольными клубами «Кайрат» и «Астана» волонтеры и болельщики провели уборку на стадионе, передает BAQ.KZ.

Сразу после финального свистка участники акции очистили трибуны от мусора и привели территорию спортивного объекта в порядок. К инициативе волонтеров присоединились и зрители, которые помогли собрать оставшийся после матча мусор.

Акция прошла в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» и была направлена на формирование экологической культуры во время массовых мероприятий. Организаторы отмечают, что подобные инициативы помогают поддерживать чистоту на спортивных объектах и привлекают внимание к вопросам бережного отношения к окружающей среде.