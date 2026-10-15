Больше, чем Германия. Как Казахстан стал одной из самых строящих стран

В 2025 году в Казахстане ввели в эксплуатацию 20,3 млн квадратных метров жилья. Для сравнения, в Германии за тот же период сдали около 206 тыс. новых квартир общей площадью порядка 19 млн квадратных метров. При этом население Германии примерно в четыре раза превышает население Казахстана.

По данным Бюро национальной статистики, за последние семь лет в Казахстане построили 118,3 млн квадратных метров жилья. С 2019 года ежегодный ввод жилья увеличился на 55%. После небольшого спада в 2022 году строительная отрасль вновь набрала темп, установив рекорд в 2025 году.

Как меняется облик городов

Особенно заметны преобразования в Астане. Новые жилые комплексы предлагают закрытые дворы без автомобилей, подземные паркинги, детские и спортивные площадки, а также магазины и кафе на первых этажах.

Крупные строительные проекты меняют и архитектурный облик страны. В декабре 2019 года в Астане открылась первая очередь Abu Dhabi Plaza — самого высокого здания Центральной Азии. В 2022 году в столице открыли Главную мечеть Астаны, минареты которой достигают 130 метров.

Масштабные преобразования затронули и Туркестан. В городе продолжается развитие административно-делового центра и строительство общественной инфраструктуры.

Казахстанские девелоперы также расширяют географию деятельности. Их проекты реализуются не только в странах Центральной Азии, но и на рынках Дубая и Майами.

Сколько жилья построят в 2026 году

За январь–август 2026 года в Казахстане ввели в эксплуатацию 11,3 млн квадратных метров жилья — на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам года планируется сдать около 188 тыс. квартир. Лидером по объемам строительства остается Астана.

Алатау — новый центр развития

Одним из наиболее масштабных градостроительных проектов страны становится город Алатау в Алматинской области. В мае 2026 года был подписан конституционный закон, предусматривающий особый правовой режим города.

Инвестиционный портфель Алатау включает 67 проектов. В городе работают PepsiCo и Mars, также ведутся переговоры с Hyundai, Lotte и Doosan.

Генеральный план развития города до 2055 года разрабатывается с участием международных консультантов ARUP и BCG. Проект призван создать новую точку экономического и инфраструктурного роста страны.

Жилищная обеспеченность растет

По итогам 2025 года жилищный фонд Казахстана достиг 447,3 млн квадратных метров. В среднем на одного жителя приходится 25,1 квадратного метра жилья — на 0,6 квадратного метра больше, чем годом ранее.

Строительная отрасль остается одним из заметных факторов преобразования Казахстана. За последние десятилетия Астана превратилась в современный мегаполис, а ежегодные объемы жилищного строительства продолжают расти.

Масштабное строительство меняет не только городской ландшафт, но и условия жизни населения, создавая спрос на новые инфраструктурные решения, благоустроенные общественные пространства и современные жилые комплексы.