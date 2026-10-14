Больше половины работников в Казахстане получают свыше 300 тыс. теңге

В Казахстане выросла доля работников с зарплатой выше 300 тыс. теңге. В 2026 году к этой группе относятся 58,4% работников против 53,7% годом ранее.

Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики по итогам ежегодного обследования заработных плат.

Одновременно становится меньше работников с более низкими доходами. Доля получающих до 100 тыс. теңге снизилась с 3,3% до 2,3%, а от 100 до 300 тыс. теңге с 43% до 39,3%.

Всего обследование охватило 3,378 млн работников, полностью проработавших апрель. Из них 48,1% составили мужчины и 51,9% женщины.

Где зарплаты выросли сильнее всего

Среднемесячная номинальная зарплата за год увеличилась во всех девяти крупных профессиональных группах.

Самый заметный рост зафиксирован среди рабочих промышленности, строительства и транспорта. Их средняя зарплата выросла на 13,1% и достигла 423,4 тыс. теңге.

У операторов производственного оборудования, сборщиков и водителей рост составил 10,4%, до 462,8 тыс. теңге.

По укрупненным группам средняя зарплата в 2026 году выглядит так:

руководители и государственные служащие, 781,6 тыс. теңге;

специалисты-профессионалы, 469,2 тыс. теңге;

операторы оборудования, сборщики и водители, 462,8 тыс. теңге;

рабочие промышленности, строительства и транспорта, 423,4 тыс. теңге;

служащие в сфере администрирования, 345,7 тыс. теңге;

фермеры и работники сельского, лесного и рыбного хозяйства, 273,2 тыс. теңге;

работники сферы услуг и продаж, 226,6 тыс. теңге;

неквалифицированные рабочие, 192,9 тыс. теңге.

Сколько получают врачи, инженеры, водители и повара

По отдельным профессиям и должностям показатели такие:

руководители организаций, 1,1 млн теңге;

инженеры, 702 тыс. теңге;

инженеры по охране труда и технике безопасности, 645 тыс. теңге;

инженеры-технологи, 617 тыс. теңге;

инженеры-энергетики, 615,1 тыс. теңге;

врачи, 491,4 тыс. теңге;

бухгалтеры, 398,6 тыс. теңге;

фармацевты, 347,7 тыс. теңге;

водители автомобилей, 328,1 тыс. теңге;

фельдшеры, 313,6 тыс. теңге;

техники, 314,7 тыс. теңге;

медицинские сестры, 264,6 тыс. теңге;

повара, 192,6 тыс. теңге;

охранники, 174,2 тыс. теңге.

Бюро проводит такое обследование раз в год. В расчет входят работники, полностью отработавшие апрель. Учитывается начисленная зарплата с доплатами, надбавками и премиями до вычета налогов и пенсионных отчислений.

Апрель выбран для того, чтобы уменьшить влияние сезонных премий и отпускных выплат.