Большегрузы повреждают новый участок трассы в Казахстане

На одном из участков трассы в Казахстане из-за интенсивного движения большегрузов с дорожно-строительными материалами приходится восстанавливать новое асфальтовое покрытие. По данным «ҚазАвтоЖол», с прошлого года на трассе фиксируется значительный поток грузовиков, перевозящих материалы для инфраструктурного проекта. Превышение весовых и осевых параметров создает дополнительную нагрузку на дорожное покрытие и ускоряет его разрушение.

Весной в рамках гарантийных обязательств уже восстановили 5 800 кв. метров асфальта. В августе обследование участка км 720–760 показало необходимость переустройства еще около 4 500 кв. метров покрытия. Работы начались 25 августа. К 1 сентября восстановили 2 600 кв. метров, завершить ремонт планируют до 5 сентября. Таким образом, за короткий период восстановлению подлежит уже более 10 тысяч кв. метров нового дорожного покрытия.

Для контроля нагрузки на км 691 и км 783 установлены автоматизированные станции измерения весогабаритных параметров транспорта. В «ҚазАвтоЖол» призвали перевозчиков соблюдать установленные весовые и осевые нормы, отметив, что систематический перегруз приводит к колейности, сдвигам и другим деформациям дороги.