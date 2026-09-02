США могут в ближайшие недели ввести новые санкции против банков, связанных с Ираном
США также рассматривают возможность введения санкций против авиационных лизинговых компаний.
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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в рамках кампании экономического давления на Иран.
Как передает Reuters, по словам Бессента, американские власти могут уже на этой неделе объявить об ограничениях в отношении одного банка, а еще один финансовый институт может попасть под санкции на следующей неделе.
«Мы ведем переговоры с нашими союзниками, которые нас поддерживают в данном вопросе», — заявил глава американского Минфина.
Кроме банков, США рассматривают возможность введения санкций против авиационных лизинговых компаний и других организаций, которые сотрудничают с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Бессент отметил, что под новые ограничения потенциально могут попасть любые компании и организации, ведущие бизнес с КСИР. По его словам, американская сторона продолжает отслеживать связанные с ним активы.
Таким образом, Вашингтон намерен расширить санкционное давление на финансовые и коммерческие структуры, связанные с Ираном.
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