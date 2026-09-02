«Дом трещит по швам»: житель дома рассказал о новых трещинах после обрушения

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан дал показания житель дома Халил Бабалиев. Он рассказал о состоянии здания после обрушения, новых трещинах и обращениях собственников квартир в акимат, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Бабалиева, когда он покупал квартиру, ему не сообщили о ранее проводившемся техническом обследовании дома. О нем мужчина узнал уже позднее.

«Когда мы покупали квартиру, она нам понравилась, поэтому мы ее приобрели. Потом я узнал, что из-за этой трещины была проведена экспертиза. Про эту экспертизу и про то, что было с домом, нам не сообщили», – рассказал свидетель.

После обрушения в ноябре жильцы начали собираться и решать, какие меры необходимо принять. По словам Бабалиева, жители дважды были на приеме у акима района.

Как рассказал свидетель, после происшествия возле его квартиры установили навес и защитную сетку. Однако сейчас, по его словам, работы на объекте остановлены.

«Нам пообещали, что будут приняты соответствующие меры. Над моей квартирой сетку установили. Но сейчас работы прекратились, ничего не производится», – заявил Бабалиев.

По его словам, во время второй встречи аким сообщил жильцам, что для проведения работ с доступом в квартиры необходимо получить согласие всех собственников. Изначально некоторые жители выступали против, однако впоследствии удалось собрать 100% согласий.

«После этого мы собрали полностью 100% согласие жильцов и предоставили в акимат. Сейчас получается так, что наш дом, грубо говоря, никому не нужен. Мы все жители боимся, что, ложась спать, проснемся где-то на улице. Дом трещит по швам», – сказал свидетель.

Бабалиев также рассказал о новой трещине, которая недавно появилась в его квартире. По его словам, повреждение возникло в спальне, окна которой выходят во двор, то есть с противоположной от места ноябрьского обрушения стороны здания.

Бабалиев утверждает, что метки, установленные еще в ноябре над его квартирой тоже впоследствии лопнули.

«После этого мы сейчас находимся, так скажем, в свободном падении, на пороховой бочке. Не знаем, когда все это произойдет. А если произойдет, кто за это будет отвечать?» – заявил житель.

Мужчина также рассказал, что ранее замечал трещину в спальне, однако во время косметического ремонта самостоятельно ее заделал. При этом, как подчеркнул Бабалиев, о возможных серьезных проблемах с состоянием здания ему известно не было.