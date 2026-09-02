С 1 октября 2026 года в Казахстане начнет действовать новый национальный стандарт для научных исследований и опытно-конструкторских работ. Он меняет требования к проведению исследований, оценке их результатов и оформлению отчетов, сообщает BAQ.KZ.

Речь идет о стандарте СТ РК «Научные исследования и постановка их на производство. Общие требования к проведению работ, структуре и оформлению отчетов».

Одно из заметных изменений касается ученых, чья первоначальная гипотеза не подтвердилась. Если исследование проведено по утвержденной методике, отрицательный результат будет признаваться научным достижением и не станет основанием для финансовых санкций.

Такой подход должен снизить давление на исследователей, когда работа выполнена корректно, но ожидаемый результат получить не удалось.

ИИ, цифровые двойники и новые шкалы

Стандарт предусматривает работу с цифровыми технологиями, инструментами искусственного интеллекта, патентной аналитикой и цифровыми двойниками. В документ включены и международные принципы FAIR, связанные с открытостью и повторным обращением к научным данным.

Одним из направлений стандарта становится цифровизация научных исследований. Документ формирует нормативную основу для применения сквозных цифровых технологий, инструментов искусственного интеллекта, патентной аналитики и цифровых двойников, предусматривает соблюдение международных принципов открытости и повторного использования научных данных FAIR, - сообщила председатель Комитета технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

Для оценки результатов вводятся разные шкалы в зависимости от направления работы. Технологические разработки будут оценивать по TRL от 1 до 9, социальные проекты по SRL от 1 до 9, фундаментальные исследования по KRL.

Предполагается, что такая система позволит учитывать степень готовности результата с учетом типа самого исследования.

Для медицины установили отдельные требования

При исследованиях в медицине приоритет сохраняется за законодательством в сфере здравоохранения и требованиями надлежащих практик GLP, GCP и GMP.

Отдельное положение касается проверки отчетной документации на антиплагиат. Стандарт устанавливает порог такой проверки не менее 50%.

Документ охватывает весь путь научной работы от получения результата до его практического применения и коммерциализации. Новые правила должны сформировать единый подход к проведению исследований, оценке их зрелости и оформлению результатов.