Неудачный эксперимент больше не провал: в Казахстане меняют правила для ученых
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С 1 октября 2026 года в Казахстане начнет действовать новый национальный стандарт для научных исследований и опытно-конструкторских работ. Он меняет требования к проведению исследований, оценке их результатов и оформлению отчетов, сообщает BAQ.KZ.
Речь идет о стандарте СТ РК «Научные исследования и постановка их на производство. Общие требования к проведению работ, структуре и оформлению отчетов».
Одно из заметных изменений касается ученых, чья первоначальная гипотеза не подтвердилась. Если исследование проведено по утвержденной методике, отрицательный результат будет признаваться научным достижением и не станет основанием для финансовых санкций.
Такой подход должен снизить давление на исследователей, когда работа выполнена корректно, но ожидаемый результат получить не удалось.
ИИ, цифровые двойники и новые шкалы
Стандарт предусматривает работу с цифровыми технологиями, инструментами искусственного интеллекта, патентной аналитикой и цифровыми двойниками. В документ включены и международные принципы FAIR, связанные с открытостью и повторным обращением к научным данным.
Одним из направлений стандарта становится цифровизация научных исследований. Документ формирует нормативную основу для применения сквозных цифровых технологий, инструментов искусственного интеллекта, патентной аналитики и цифровых двойников, предусматривает соблюдение международных принципов открытости и повторного использования научных данных FAIR, - сообщила председатель Комитета технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.
Для оценки результатов вводятся разные шкалы в зависимости от направления работы. Технологические разработки будут оценивать по TRL от 1 до 9, социальные проекты по SRL от 1 до 9, фундаментальные исследования по KRL.
Предполагается, что такая система позволит учитывать степень готовности результата с учетом типа самого исследования.
Для медицины установили отдельные требования
При исследованиях в медицине приоритет сохраняется за законодательством в сфере здравоохранения и требованиями надлежащих практик GLP, GCP и GMP.
Отдельное положение касается проверки отчетной документации на антиплагиат. Стандарт устанавливает порог такой проверки не менее 50%.
Документ охватывает весь путь научной работы от получения результата до его практического применения и коммерциализации. Новые правила должны сформировать единый подход к проведению исследований, оценке их зрелости и оформлению результатов.
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