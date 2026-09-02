Большой Алматинский канал ждет масштабная реконструкция
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Большой Алматинский канал имени Динмухамеда Конаева будет реконструирован. Работы планируются масштабные и пройдут в три этапа. Сейчас уже готов проект по обновлению участка протяженностью 15,6 км, параллельно разрабатывается документация еще на 110 км канала. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.
После завершения этих этапов главную водную артерию Алматинской области планируют полностью забетонировать и модернизировать.
Третий этап предусматривает реконструкцию головного сооружения Большого Алматинского канала.
Общая протяженность канала составляет 168 км. Он способен пропускать до 87 кубометров воды в секунду.
В министерстве рассчитывают, что после реконструкции пропускную способность удастся довести до проектных значений и улучшить подачу воды на орошаемые земли Алматинской области.
Часть работ уже завершили в этом году. Реконструировано 1,53 км канала, участки облицевали монолитным железобетоном.
Ранее в этом году была завершена реконструкция участков Большого Алматинского канала общей протяженностью 1,53 км. Были проведены работы по облицовке объекта монолитным железобетоном. Это позволило улучшить техническое состояние Канала, снизить потери воды и обеспечить качественное водообеспечение 33,3 тыс. га орошаемых земель области, - сообщил председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Арсен Жаканбаев.
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