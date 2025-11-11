  • 11 Ноября, 15:41

Борт Токаева сопровождают истребители Су-35 в небе России

Сегодня, 15:23
Самолет Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сопровождают истребители Су-35 Воздушно-космических сил России, передаёт BAQ.KZ.

Сопровождение началось с момента пересечения государственной границы и продолжается вплоть до посадки в аэропорту Москвы.

Такая практика применяется в отношении лидеров дружественных государств и символизирует высокий уровень межгосударственных отношений и взаимного доверия.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с официальным визитом. В программе запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

