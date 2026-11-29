В Усть-Каменогорске на избирательном участке №121, расположенном на территории воинской части 5518 Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК, проголосовали более 600 солдат срочной службы. В числе первых свой гражданский долг исполнили братья-близнецы Виктор и Михаил Брицкие, проходящие срочную службу в воинской части 6699.

Призванные из села Карабулак Алматинской области, сегодня братья проходят службу в рядах Национальной гвардии. Во время внеочередных выборов депутатов маслихата они одними из первых приняли участие в голосовании, продемонстрировав свою гражданскую активность.

Военная служба для Виктора и Михаила началась совсем недавно. Более месяца братья проходили курс молодого бойца, осваивали основы военной подготовки, изучали общевоинские уставы и привыкали к армейскому распорядку. Лишь на прошлой неделе они приняли Военную присягу, дав торжественное обещание добросовестно выполнять свой воинский долг перед Родиной.

Теперь молодым солдатам предстоит выполнять боевые задачи по охране учреждений уголовно-исполнительной системы, расположенных в Усть-Каменогорском гарнизоне.