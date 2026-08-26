«Будьте готовы к погодным сюрпризам»: синоптик рассказал, чего ждать казахстанцам

По прогнозам климатологов Всемирной метеорологической организации, активная фаза Эль-Ниньо может продлиться до весны 2027 года. Как это климатическое явление может отразиться на погоде в Казахстане, рассказал руководитель отдела метеорологических прогнозов филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам специалиста, достоверная научная связь между Эль-Ниньо и погодными условиями непосредственно на территории Казахстана пока не установлена.

«В настоящее время нет надежных научных исследований, подтверждающих взаимосвязь между погодой на территории Казахстана и явлением Эль-Ниньо. Однако, согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, в некоторых регионах страны возможно выпадение обильных осадков, тогда как в отдельных районах сохранится риск засухи. Кроме того, могут наблюдаться резкие колебания температуры. То есть сильная жара может резко сменяться холодом или наоборот. Зимой также возможны сильные морозы», – рассказал Даулет Кисебаев.

Казахстан становится теплее

Синоптик отметил, что изменения климата в стране наблюдаются уже сейчас. Согласно ежегодному бюллетеню «Казгидромета» об изменении климата, средняя температура воздуха в Казахстане повышается примерно на 0,36 градуса каждые десять лет.

Одновременно растет количество опасных метеорологических явлений, а в некоторых случаях увеличивается и их интенсивность.

«Климат постепенно становится теплее. Вместе с этим увеличивается количество опасных метеорологических явлений, а иногда и их интенсивность. Жители Алматы хорошо знают о сильных ливнях и грозах последнего времени. Иногда они продолжаются всего 15–30 минут, но бывают очень сильными: наблюдаются порывистый ветер, гроза и интенсивные осадки. Поэтому жителям нужно быть готовыми к различным погодным сюрпризам», – отметил специалист.

Осенью возможны резкие перепады температуры

По словам Кисебаева, осень для Алматы является переходным сезоном. В этот период разница между дневной и ночной температурой может достигать 10–15 градусов.

При этом изменения становятся заметны и зимой. Синоптик обратил внимание, что в последние годы зимние месяцы постепенно становятся теплее.

«Мы ежегодно наблюдаем тенденцию к потеплению. В декабре днем все чаще сохраняется плюсовая температура. В последние два года в конце февраля также фиксировались грозы и оттепели. Раньше такие явления встречались редко», – рассказал Даулет Кисебаев.

При этом специалист подчеркнул, что общее потепление не исключает отдельных периодов сильных морозов и резких температурных перепадов.