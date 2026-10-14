Будущее транспортных перевозок: что обсуждают на выставке в Астане

В Астане открылась 29-я Международная выставка TransLogistica Kazakhstan 2026, объединившая представителей транспортной отрасли из 20 стран. Около 230 компаний представили свои разработки, технологии и решения в сфере грузоперевозок и логистики. Корреспондент BAQ.KZ побывала на выставке, узнала, как Казахстан планирует увеличить транзит грузов, и выяснила, как иностранные перевозчики оценивают транспортную инфраструктуру страны.

На выставке представлены компании, работающие в сфере транспорта, логистики и транспортных технологий. Среди экспонатов – модели пассажирских поездов и другого железнодорожного транспорта. Участники знакомятся с представленной техникой и обсуждают вопросы грузоперевозок.

Транзитные перевозки планируют увеличить до 67 млн тонн

Вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов сообщил корреспонденту BAQ.KZ, что по итогам 2025 года объем транзитных перевозок через Казахстан составил порядка 39 млн тонн. К 2030 году этот показатель планируется довести до 67 млн тонн.

Для увеличения объемов перевозок в стране ведутся работы по строительству и модернизации железнодорожной инфраструктуры.

«Сегодня ведется активная работа, в первую очередь внутри Казахстана. Большая стройка, как мы говорим. Сегодня строятся железные дороги. За последние пять лет мы построили порядка 5 тысяч километров новых железных дорог. В ближайшие три года планируется также строительство порядка 2,5 тысячи километров новых дорог», – сообщил Жанибек Тайжанов.

По словам вице-министра, модернизация проводится на основных железнодорожных коридорах страны. На границе с Китаем расширяются станции для увеличения пропускной способности международных грузоперевозок.

Также продолжается строительство железнодорожной линии Бахты-Аягоз. Проект предусматривает создание третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем.

Отдельное внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), который соединяет Китай и Европу через Казахстан, Каспийское море и Азербайджан.

Как сообщил Тайжанов, для развития морских перевозок оформлены заказы на строительство восьми судов. Четыре из них строятся в Баку, еще четыре – в Китае. Параллельно ведется модернизация портовой инфраструктуры.

Говоря о развитии международных маршрутов, вице-министр отметил, что новые транспортные коридоры не обязательно должны конкурировать между собой.

«Мы позиционируем и говорим, что любой новый коридор – это не конкуренция, это, наоборот, дополнительный коридор для всех стран, которые участвуют. Это новые пути. Если брать человеческий организм, это новая артерия. И каждый коридор дополняет друг друга», – сказал он.

По словам вице-министра, одна из задач Казахстана – сохранить свою роль в международных грузоперевозках. При этом для дальнейшего увеличения загрузки транспортных коридоров необходимы дополнительные объемы грузов.

Иностранные перевозчики рассказали о Каспии

На выставке также представлены зарубежные транспортные компании, работающие на маршрутах между Европой и Азией.

Представитель латвийской компании, специализирующейся на перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов, Александр Непочатов рассказал об изменении спроса на южный транспортный коридор, проходящий через Турцию, Кавказ и Каспийское море.

По его словам, в сравнении с 2024 годом спрос на перевозки по этому маршруту в его компании увеличился примерно на 70%.

«Наш коридор – южный коридор из Европы в Центральную Азию через территорию Турции, Кавказа, Каспийское море. Если говорить относительно нашей компании, спрос увеличился примерно на 70%. В прошлом году перевезли порядка 450 негабаритных грузов, тяжелого оборудования. С начала этого года – где-то 280. Процесс идет», – рассказал Александр Непочатов.

Вместе с тем представитель компании указал на сложности, возникающие при перевозке грузов. Среди них – ограниченная пропускная способность на Каспийском море, снижение уровня воды и погодные условия.

При этом общую ситуацию с логистикой в Казахстане представитель компании оценил положительно.

Так, одним из затронутых вопросов стала пропускная способность инфраструктуры, связывающей Казахстан с другими странами через Каспийское море.

Как отмечают участники рынка, дальнейший рост грузоперевозок зависит не только от строительства новых транспортных коридоров, но и от повышения их пропускной способности.