Буллинг в школе и соцсетях: кто ответит за травлю в Казахстане

Оскорбления, насмешки, угрозы и психологическое давление нередко называют обычными шутками или детскими конфликтами. Однако за такими ситуациями может скрываться буллинг, который требует внимания не только родителей, но и педагогов, а также правоохранительных органов. Этой теме посвятили шестой выпуск программы «(НЕ)диванные эксперты».

В ходе программы специалисты разберут, чем систематическая травля отличается от обычной ссоры, почему дети становятся её жертвами и как действовать, если подобное происходит в школе или социальных сетях.

Отдельное внимание уделят ответственности за буллинг. Участники обсудят, кто должен отвечать за подобные случаи — сами обидчики, их родители или администрация учебного заведения, а также куда обращаться, если руководство школы не реагирует на жалобы.

Кроме того, эксперты расскажут, может ли травля повлечь административную или уголовную ответственность и как защитить права ребёнка.

В программе также поднимут вопрос распространённых советов вроде «не обращай внимания», «дай сдачи» и «дети сами разберутся», а также объяснят, почему замалчивание проблемы может усугубить ситуацию.

«(НЕ)диванные эксперты» — программа, в которой обсуждают актуальные жизненные вопросы и разбирают их с правовой точки зрения.