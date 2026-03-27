Бывший посол Японии в Казахстане Тацухико Касаи считает, что новая Конституция РК может стать важной основой для политического обновления страны, однако реальный эффект реформ будет зависеть от того, насколько глубоко они будут реализованы за пределами самого текста документа, передает BAQ.kz.

По словам Касаи, новая Конституция затрагивает сразу несколько ключевых направлений — от сокращения президентских полномочий до реформы парламентской системы и обновления механизмов местного самоуправления. При этом он напоминает, что исторически в Казахстане сложилась модель сильной президентской власти, что было связано с логикой государственного строительства после распада СССР и необходимостью удерживать управляемость в период масштабных перемен.

Однако, как подчеркивает эксперт, даже после внесенных изменений говорить о полном политическом балансе пока преждевременно.

«Тем не менее, эти полномочия по-прежнему достаточно обширны, и существует стойкое мнение о необходимости их дальнейшего сокращения. Однако даже в соответствии с новой Конституцией полномочия президента остаются достаточно широкими», — отмечает он.

По мнению Касаи, именно поэтому сегодня остается открытым главный вопрос: сможет ли в Казахстане в полной мере заработать принцип разделения властей, при котором законодательная, исполнительная и судебная ветви действительно будут взаимно сдерживать друг друга.

Отдельное внимание бывший дипломат уделяет реформе местного самоуправления. По его оценке, изменения в системе назначения акимов и реорганизация маслихатов важны, однако сами по себе они не гарантируют реальной децентрализации. Для того чтобы местная власть действительно стала самостоятельнее, необходимо не только менять структуру управления, но и пересматривать саму систему распределения ресурсов и полномочий.

«Для того чтобы местное самоуправление функционировало должным образом, помимо реорганизации управленческих структур необходимо пересмотреть финансовую и функциональную стороны», — подчеркивает Касаи.

Он указывает, что без доступа к финансовым ресурсам и без передачи части полномочий от центра на места эффективность этих реформ может оказаться ограниченной.

В этом смысле, считает эксперт, ключевая интрига новой Конституции заключается не только в ее содержании, но и в том, насколько последовательно государство будет перестраивать под нее все остальное законодательство. По его словам, важнейшим испытанием станет именно этап практической реализации после вступления документа в силу.

«Как видно из вышесказанного, пока неизвестно, будет ли новая Конституция должным образом реализована после вступления в силу… В этом смысле новая Конституция является лишь отправной точкой, и необходимо следить за дальнейшим развитием событий», — резюмирует он.

Касаи также обращает внимание на скорость происходящих перемен. Сравнивая Казахстан с Японией, где Конституция не менялась с момента принятия, он отмечает, что две страны фактически демонстрируют противоположные подходы к реформированию политической системы. По его мнению, в условиях быстро меняющегося мира оптимальным мог бы быть более сбалансированный путь — между излишней неподвижностью и слишком стремительными изменениями.