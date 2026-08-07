В Мангистауской области стартовала международная неделя Caspian Sea Action Week 2026. С 6 по 12 августа участники из восьми стран проведут очистку побережья Каспия, экологический хакатон, экспедицию в Бозжыру и международный саммит.

К мероприятиям присоединились более 2 тысяч человек из Казахстана, Азербайджана, России, Туркменистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Среди них представители международных организаций, эксперты, молодежные объединения и волонтеры.

Акимат Мангистауской области

Одним из центральных мероприятий станет Clean Caspian Challenge. Участники выйдут на очистку побережья Каспийского моря.

В программу вошли Caspian Hackathon, панельные дискуссии, встречи в формате TED, волонтерские экологические акции и экспедиция в урочище Бозжыра. Завершит неделю Caspian Sea Talks с участием экспертов и делегаций стран региона.

Акимат Мангистауской области

На открытии координатор Временного секретариата Тегеранской конвенции М. Алиев и председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров говорили о совместной работе государств по сохранению Каспия.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что экологические проблемы моря невозможно решать в границах одной страны.

Символично, что именно Мангистауская область сегодня объединяет страны Каспийского региона вокруг общей цели - сохранения нашего общего природного наследия. Каспий не знает государственных границ, поэтому и ответственность за его будущее должна быть общей. Уверен, что «Caspian Sea Action Week - 2026» станет не только площадкой для открытого диалога, но и отправной точкой для новых совместных экологических проектов, которые принесут реальные результаты и послужат будущим поколениям, - сказал он.

Caspian Sea Action Week проходит в рамках Международного года волонтеров. Проект организован при поддержке Министерства культуры и информации совместно с акиматом Мангистауской области и Программой добровольцев ООН.