Часть дороги обрушилась после селя в области Жетысу

В Панфиловском районе области Жетысу селевой поток повредил участок республиканской трассы Сарыозек – Коктал. Движение транспорта не перекрыто, однако организовано в реверсивном режиме, передает BAQ.KZ.

Причиной стали обильные осадки, выпавшие 24–25 августа. Потоки воды вынесли на дорогу грязь и камни.

Наиболее серьезные повреждения зафиксированы на 152-м километре трассы. Сель размыл обочину и часть земляного полотна. В результате произошло локальное обрушение правой полосы и было повреждено дорожное покрытие.

Сейчас дорожные службы расчищают трассу от грязекаменных наносов, укрепляют размытый участок и восстанавливают поврежденное полотно.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 18 человек и 13 единиц спецтехники, в том числе самосвалы, погрузчики, тракторы и бульдозер.

Поврежденный участок огородили, там установлены временные дорожные знаки. На месте также дежурят сотрудники патрульной полиции.

Полностью трассу не перекрывали. Автомобили пропускают по сохранившейся полосе в реверсивном режиме.

Восстановительные работы продолжаются. Состояние участка находится на контроле дорожных служб.