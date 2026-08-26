Часть дороги обрушилась после селя в области Жетысу
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В Панфиловском районе области Жетысу селевой поток повредил участок республиканской трассы Сарыозек – Коктал. Движение транспорта не перекрыто, однако организовано в реверсивном режиме, передает BAQ.KZ.
Причиной стали обильные осадки, выпавшие 24–25 августа. Потоки воды вынесли на дорогу грязь и камни.
Наиболее серьезные повреждения зафиксированы на 152-м километре трассы. Сель размыл обочину и часть земляного полотна. В результате произошло локальное обрушение правой полосы и было повреждено дорожное покрытие.
Сейчас дорожные службы расчищают трассу от грязекаменных наносов, укрепляют размытый участок и восстанавливают поврежденное полотно.
В аварийно-восстановительных работах задействованы 18 человек и 13 единиц спецтехники, в том числе самосвалы, погрузчики, тракторы и бульдозер.
Поврежденный участок огородили, там установлены временные дорожные знаки. На месте также дежурят сотрудники патрульной полиции.
Полностью трассу не перекрывали. Автомобили пропускают по сохранившейся полосе в реверсивном режиме.
Восстановительные работы продолжаются. Состояние участка находится на контроле дорожных служб.
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