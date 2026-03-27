Часть пенсионных накоплений казахстанцев передадут в управление еще одной компании
Компания получила право управлять активами при соблюдении требований регулятора.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АО «Единый накопительный пенсионный фонд» заключил договор о доверительном управлении пенсионными активами с АО «Tansar Capital». Компания официально вошла в число управляющих инвестиционным портфелем, которым может быть передана часть пенсионных накоплений вкладчиков, передает BAQ.kz.
Как уточнили в фонде, АО «Tansar Capital» ранее было известно под названием «CAIFC INVESTMENT GROUP». После государственной перерегистрации юридического лица компания была переименована в октябре 2022 года. Она работает на рынке с 1995 года и имеет лицензию уполномоченного органа на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционным портфелем.
В ЕНПФ подчеркнули, что новый управляющий соответствует требованиям, установленным нормативными правовыми актами Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Это означает, что компания может участвовать в управлении пенсионными активами в рамках действующего законодательства Казахстана.
Договор между ЕНПФ и АО «Tansar Capital» вступит в силу с даты поступления пенсионных активов на счета ЕНПФ в банк-костодиан и будет действовать на неопределённый срок. Полный текст документа, а также инвестиционная декларация компании опубликованы на официальном сайте enpf.kz в разделе «Услуги».
