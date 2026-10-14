Частоты для мобильной связи в Казахстане хотят распределять по новым правилам

В Казахстане предлагают изменить подход к распределению радиочастот для мобильных операторов. Агентство по защите и развитию конкуренции подготовило анализ действующего механизма и его влияния на рынок связи.

Отдельно в документе разобрали распределение частот для сетей 5G, которое проходило в 2022 году.

В АЗРК считают, что действующий подход можно пересмотреть так, чтобы доступ к радиочастотам получало больше участников рынка.

Среди предложений агентства есть изменение правил проведения аукционов, ограничение концентрации частот у одного участника и пересмотр подходов к определению их начальной стоимости.

Еще одна мера касается независимых операторов. Для них предлагают расширить возможности доступа к радиочастотному спектру.

В агентстве подчеркнули, что при распределении частот следует учитывать не только сумму, которую государство получает по итогам аукциона.

АЗРК предлагает оценивать и то, как такие решения в дальнейшем влияют на конкуренцию между операторами, инвестиции и развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Пока речь идет о предложениях, сформированных по итогам анализа. Конкретные сроки возможного изменения правил в сообщении не указаны.