Через фитосанитарный контрольный пост «Уба» в Восточно-Казахстанской области с 1 января по 1 августа проследовали 3060 грузовых автомобилей. Они перевезли 75 994 тонны подкарантинной продукции.

Фитосанитарный контроль на границе нужен для того, чтобы вместе с зерном, овощами или орехами в страну не попали вредители и болезни растений, которых здесь нет. Один занесённый вредитель способен уничтожить урожай целого региона, а вывести его потом бывает крайне сложно. Именно поэтому каждую партию подкарантинной продукции досматривают на въезде.

Через второй пост в регионе, «Майкапчагай», за тот же период прошли 132 автомобиля с грузом объёмом 3483,1 тонны.

Основную номенклатуру составляют мука, крупы, продовольственная пшеница, семена, жмых подсолнечника, растительное масло, плодоовощная продукция, сухофрукты и орехи.

На постах проверяют подкарантинную продукцию, чтобы в страну не попали карантинные объекты, то есть вредители, болезни растений и сорняки, которых в Казахстане нет.

Работу обоих постов проинспектировал Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе. Проверяющие оценили соблюдение требований фитосанитарного законодательства, качество контрольных мероприятий, техническое оснащение постов и организацию работы специалистов.

По итогам проверки постам поручено ускорить прохождение контроля, не снижая при этом уровня фитосанитарной защиты. Отдельно речь идёт о совершенствовании контрольных процедур и усилении мер против ввоза карантинных объектов.

Системный контроль на границе в комитете называют одним из ключевых направлений работы. Он нужен для защиты сельхозпроизводства, продовольственной безопасности и выполнения международных обязательств Казахстана в области карантина растений.