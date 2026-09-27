Четыре топ-лиги Европы потребовали реформировать ФИФА

Премьер-лига, Бундеслига, Серия А и Ла Лига выступили с совместным требованием провести масштабную реформу управления ФИФА. Об этом говорится в заявлении лиг от 25 сентября. Лиги заявили, что действующая система управления организацией нуждается в серьезных изменениях.

В частности, они выступили за более широкое участие футбольных федераций, лиг, клубов и игроков в принятии решений, основанный на фактах подход и защиту футбольных интересов от чрезмерного влияния коммерции. Поводом для критики стали, в частности, неудавшийся проект FIFA Forward Enterprise по привлечению частных инвесторов к коммерческим правам ФИФА, а также ситуация с дисквалификацией американского футболиста Фоларина Балогуна.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что звонил Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть удаление игрока. Европейские лиги предлагают создать независимую комиссию после выборов президента ФИФА, которые состоятся в марте 2027 года. По их предложению, комиссия должна представить отчет о работе организации в течение шести месяцев.

Инфантино ранее сам предложил провести независимый внешний анализ системы управления ФИФА на фоне критики.