Четырех человек спасли из задымленного многоквартирного дома в Алматы
Пострадавших нет.
29 Ноября 2026, 17:18
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29 Ноября 2026, 17:1829 Ноября 2026, 17:18
143Фото: Pixabay.com
В Медеуском районе Алматы на улице Пушкина произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме. В одной из квартир, расположенной на втором этаже, загорелась мебель.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. В условиях сильного задымления спасатели организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных колпаков по лестничному маршу из опасной зоны были спасены четыре человека.
Пожар ликвидирован.
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