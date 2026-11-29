В Медеуском районе Алматы на улице Пушкина произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме. В одной из квартир, расположенной на втором этаже, загорелась мебель.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. В условиях сильного задымления спасатели организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных колпаков по лестничному маршу из опасной зоны были спасены четыре человека.

Пожар ликвидирован.