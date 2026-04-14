Число погибших в Ливане с начала эскалации достигло 2 089
Среди погибших - 166 детей.
Сегодня 2026, 04:13
132Фото: Pixabay.com
Число погибших в Ливане с начала эскалации достигло 2 089, за последние сутки из-за израильских авиаударов по югу Ливана погибли 34 человека, пострадали 174, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил Минздрав республики в соцсети Х.
"Число погибших в Ливане из-за израильских ударов с начала военной эскалации 2 марта превысило 2 089, раненых - 6 762. Среди погибших 1 671 мужчина, 166 детей и 252 женщины", - говорится в сообщении.
