Число погибших в Ливане с начала эскалации достигло 2 089

Среди погибших - 166 детей.

Сегодня 2026, 04:13
Pixabay.com Сегодня 2026, 04:13
Сегодня 2026, 04:13
Фото: Pixabay.com

Число погибших в Ливане с начала эскалации достигло 2 089, за последние сутки из-за израильских авиаударов по югу Ливана погибли 34 человека, пострадали 174, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил Минздрав республики в соцсети Х.

"Число погибших в Ливане из-за израильских ударов с начала военной эскалации 2 марта превысило 2 089, раненых - 6 762. Среди погибших 1 671 мужчина, 166 детей и 252 женщины", - говорится в сообщении.

