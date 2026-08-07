Число случаев Эболы в Конго превысило 4 тысячи, умерли 1850 человек
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В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев Эболы впервые с начала нынешней вспышки превысило 4 тысячи. По данным властей, инфекция унесла жизни 1850 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Всего зарегистрировано 4053 случая заболевания. Эбола распространилась уже на пять провинций страны, включая Итури, Северное и Южное Киву, Верхнее Уэле и Чопо.
Нынешняя вспышка стала второй по масштабу в истории наблюдений и, по оценкам специалистов, самой быстро распространяющейся.
Исследователи считают, что вирус мог циркулировать еще с января, хотя официально вспышку объявили лишь 15 мая. Между серединой января и этой датой специалисты выявили более 500 предполагаемых случаев.
Эксперты допускают, что реальное число заболевших выше официальных данных. Распространению инфекции способствовали позднее выявление вспышки, перегруженная система эпиднадзора, военный конфликт и нехватка вакцин и препаратов против этого вида вируса.
Крупнее была только эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах. Тогда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне зарегистрировали более 28 тысяч случаев.
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