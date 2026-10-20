«Читает книги и пишет стихи»: адвокат рассказала о Navai в СИЗО

Российский рэпер Navai (Наваи Бакиров), арестованный в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков, находится в следственном изоляторе. Его адвокат Рена Керимова рассказала о состоянии артиста и позиции защиты, передает BAQ.KZ.

В интервью РЕН ТВ адвокат артиста сообщила, что Бакиров чувствует себя нормально, читает книги и пишет стихи.

«У Наваи очень хорошо дела. Я у него сегодня была. Все замечательно. Он парень очень адекватный, с хорошим чувством юмора. В принципе, ко всему готов, но надеется на лучший исход», – рассказала Керимова.

При этом детали стратегии защиты адвокат раскрывать не стала. По ее словам, сам артист выступает против публичного обсуждения конкретных шагов, поскольку опасается, что это может повлиять на его положение как иностранного гражданина.

Керимова также уточнила, что в момент задержания Navai находился в автомобиле не один.

«Я могу только сказать, что он в машине был не один. Мог любой взять на себя это, но Navai посчитал, что лучше так. Мое субъективное мнение – я тоже считаю, что он невиновен. Но признавать вину или нет – это прерогатива самого Navai», – заявила адвокат.

Защитник оценивает шансы на скорое освобождение Бакирова как высокие и говорит, что процесс идет в штатном режиме. Между тем из-за ареста артиста организаторы начали отменять его запланированные выступления.

Напомним, 14 октября Navai задержали на контрольно-пропускном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. По информации, в автомобиле, в котором находился музыкант, обнаружили запрещенные вещества. 15 октября суд санкционировал арест артиста на два месяца по делу о контрабанде наркотиков. По предъявленной статье ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщало о получении ноты от российской стороны с просьбой предоставить информацию о задержанных гражданах РФ.