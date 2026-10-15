Контрабанда и хранение наркотиков: дело репера NAVAI расследуют по двум статьям

В отношении исполнителя, известного под сценическим псевдонимом NAVAI, проводится расследование по двум статьям, связанным с контрабандой и незаконным хранением наркотических средств. Об этом сообщили в Департаменте полиции Жамбылской области, передает BAQ.KZ.

В ДП сообщили, что его задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. Задержание провели сотрудники полиции совместно с Пограничной службой КНБ.

При проверке автомобиля, на котором передвигался исполнитель, обнаружили и изъяли наркотическое средство.

«По данному факту проводится расследование по двум статьям уголовного законодательства, связанным с контрабандой и незаконным хранением наркотических средств», - сообщили в полиции.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. На какой срок задержали артиста в ДП не уточнили.