МИД Казахстана высказался о задержании рэпера Navai

Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило получение ноты от российской стороны с просьбой предоставить информацию о задержанных гражданах РФ. Ранее сообщалось, что российское консульство обратилось в ведомство на фоне задержания рэпера Navai (Наваи Бакирова), передает BAQ.KZ.

В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в министерстве пояснили, что подобные обращения являются обычной практикой в консульской работе.

«В МИД поступила нота российской стороны с просьбой предоставить информацию о задержанных гражданах Российской Федерации и месте их нахождения, что является стандартной практикой в консульской работе. МИД направит соответствующий запрос в правоохранительные органы РК», – сообщили в ведомстве.

Что известно

Ранее появилась информация о том, что Генеральное консульство России в Алматы направило ноту в МИД Казахстана с просьбой разъяснить обстоятельства задержания рэпера Navai.

Напомним, рэпера Navai (Наваи Бакирова) задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Кыргызстана. По информации полиции, при проверке автомобиля, в котором находился исполнитель, обнаружили и изъяли наркотическое средство.

Позже в Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что расследование ведётся по двум статьям, связанным с контрабандой и незаконным хранением наркотиков.