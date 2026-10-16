МИД Казахстана высказался о задержании рэпера Navai
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Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило получение ноты от российской стороны с просьбой предоставить информацию о задержанных гражданах РФ. Ранее сообщалось, что российское консульство обратилось в ведомство на фоне задержания рэпера Navai (Наваи Бакирова), передает BAQ.KZ.
В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в министерстве пояснили, что подобные обращения являются обычной практикой в консульской работе.
«В МИД поступила нота российской стороны с просьбой предоставить информацию о задержанных гражданах Российской Федерации и месте их нахождения, что является стандартной практикой в консульской работе. МИД направит соответствующий запрос в правоохранительные органы РК», – сообщили в ведомстве.
Что известно
Ранее появилась информация о том, что Генеральное консульство России в Алматы направило ноту в МИД Казахстана с просьбой разъяснить обстоятельства задержания рэпера Navai.
Напомним, рэпера Navai (Наваи Бакирова) задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Кыргызстана. По информации полиции, при проверке автомобиля, в котором находился исполнитель, обнаружили и изъяли наркотическое средство.
Позже в Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что расследование ведётся по двум статьям, связанным с контрабандой и незаконным хранением наркотиков.
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