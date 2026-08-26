В селе Сарыозек области Жетысу обсудили развитие культуры чтения и роль книги в воспитании образованного поколения. Встречу с представителями интеллигенции, ветеранами и молодежью провел аким области Бейбит Исабаев во время рабочей поездки в Кербулакский район.

Почему чтение важно для молодежи

Встреча прошла в новой библиотеке в рамках диалога «Образованное поколение – грамотное общество». Участники обсудили влияние чтения на развитие личности и формирование общественных ценностей.

Бейбит Исабаев отметил, что в условиях постоянного информационного потока книга помогает человеку вдумываться, анализировать информацию и расширять кругозор.

«Наша главная цель – создать условия для того, чтобы воспитать образованную, мыслящую, читающую и постоянно развивающуюся молодежь», – сказал аким области.

По его словам, развитие культуры чтения в Казахстане постепенно стало частью государственной политики. Чтение, отметил глава региона, способствует не только получению знаний, но и формированию уважения, ответственности и культуры поведения в обществе.

Какую книгу представили на встрече

В ходе мероприятия была представлена книга Главы государства «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз». Новые экземпляры сборника пополнили фонд районной библиотеки.

Исабаев отметил, что книга посвящена государственным идеалам, жизненным принципам и ценностям, связанным с построением справедливого и процветающего Казахстана.

Экземпляры сборника также передаются в библиотеки районов и городов, в том числе в колледжи.

Как детей приобщают к чтению

О роли чтения рассказал руководитель передвижной литературной школы «Mizam» Мухтар Кумисбек. Проект реализуется при поддержке акимата области.

По его словам, школа работает уже два года. За это время вокруг проекта сформировался круг юных читателей.

«Наша задача – не просто научить читать много книг, а сформировать поколение, которое стремится к знаниям и умеет думать», – отметил Мухтар Кумисбек.

Что говорят участники встречи

Своими взглядами на культуру чтения и книгу Президента также поделились ветеран-журналист Жумахмет Жайлаубаев, председатель областного Совета ветеранов Ермек Келемсеит, председатель Кербулакского районного совета женщин Галия Акбасова, омбудсмен Альянса студентов Жетысу Акерке Кызайбай и другие участники.

Спикеры говорили о важности образования и воспитания молодежи, укреплении общественных ценностей и формировании новой культуры общения.

Жумахмет Жайлаубаев отдельно отметил идеи, связанные с наследием Абая и ответственностью молодого поколения за будущее страны.

Сколько объектов культуры открыли в области

С момента образования области Жетысу здесь ввели в эксплуатацию 34 новых объекта культуры. Уровень обновления составил более 36%.

При поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» планируется укрепить материально-техническую базу и провести ребрендинг дома культуры в селе Когалы Кербулакского района и районного дома культуры имени М. Байсакулы Аксуского района.

В библиотеках области сегодня насчитывается 2,8 млн экземпляров книг. В рамках проекта «Кітап оқитын ұлт» к чтению привлечено более 150 тысяч человек.