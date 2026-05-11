Что может спровоцировать мировой продовольственный кризис

ООН предупредила о риске крупного продовольственного кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

По данным организации, перебои с поставками удобрений могут вызвать резкий рост цен на продукты и снижение урожайности по всему миру.

Представитель ООН Жорже Морейра да Силва заявил, что под угрозой голода могут оказаться до 45 миллионов человек. Особенно тяжёлая ситуация может сложиться в странах, зависящих от импорта продовольствия и удобрений.

В ООН призвали срочно искать альтернативные маршруты поставок и не вводить ограничения на экспорт удобрений, чтобы не допустить глобальной катастрофы.