Жители ВКО смогут сократить путь через Осиновский перевал на шесть километров

В Восточно-Казахстанской области завершают строительство дороги в обход Осиновского перевала. Новый маршрут будет примерно на шесть километров короче прежнего объездного пути, а открыть его планируют в первой декаде ноября, передает BAQ.KZ.

Основная часть дороги протяженностью около 12 километров уже готова. Сейчас строителям осталось завершить мост.

Мост высотой 45 метров

Длина моста составляет 176 метров, высота 45 метров.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов проверил ход работ на объекте и заявил, что новый маршрут позволит водителям экономить время.

«Длина моста на новой дороге составляет 176 метров, а высота - 45 метров. Еще одна важная особенность дороги - она примерно на 6 километров короче прежнего объездного маршрута. Это позволит водителям экономить время», - сказал Нурымбет Сактаганов.

Зимой здесь особенно сложно

Осиновский перевал считается одним из сложных участков региона. В зимний период из-за неблагоприятной погоды движение транспорта здесь осложняется.

После ввода новой дороги маршрут должен стать безопаснее и удобнее.

Быстрее до Алтая и Катон-Карагая

Новая дорога ведет к туристическим направлениям Восточного Казахстана. После ее открытия добираться до объектов в районах Алтай, Улкен Нарын и Катон-Карагайском районе можно будет по более короткому маршруту.

В акимате считают, что новый участок поможет улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами и упростит поездки для жителей и туристов.

Строительство ведется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Ввести дорогу в эксплуатацию планируют в первой декаде ноября.