Даурен Косанов освобожден от должности Министра обороны

Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности Министра обороны Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое Краснокутского района Павлодарской области.

Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков (1990 г.), Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (2005 г.) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2013 г.).

Карьера:

летчик-истребитель в Ушаральском истребительном полку;

командир авиабазы в г. Талдыкоргане;

командир авиабазы в г. Шымкенте;

командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;

начальник Военного института Сил воздушной обороны;

декабрь 2022 года – сентябрь 2024 года – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;

сентябрь 2024 года – июнь 2025 года – заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;

8 июня 2025 года по сегодняшний день указом президента Республики Казахстан проработал на должности министра обороны Республики Казахстан.

Награды: ордена “Даңқ” I и II степеней, “Айбын” II степени, медали “Жауынгерлік ерлігі үшін” и юбилейные.