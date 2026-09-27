Даурен Косанов освобожден от должности Министра обороны
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Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности Министра обороны Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое Краснокутского района Павлодарской области.
Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков (1990 г.), Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (2005 г.) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2013 г.).
Карьера:
летчик-истребитель в Ушаральском истребительном полку;
командир авиабазы в г. Талдыкоргане;
командир авиабазы в г. Шымкенте;
командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;
начальник Военного института Сил воздушной обороны;
декабрь 2022 года – сентябрь 2024 года – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;
сентябрь 2024 года – июнь 2025 года – заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;
8 июня 2025 года по сегодняшний день указом президента Республики Казахстан проработал на должности министра обороны Республики Казахстан.
Награды: ордена “Даңқ” I и II степеней, “Айбын” II степени, медали “Жауынгерлік ерлігі үшін” и юбилейные.
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